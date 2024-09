Veja os 5 filmes mais buscados desta semana na Netflix que valem a pena conferir

Quem está em busca de filmes para maratonar no caminho para o fim de semana pode se deparar com produções de diversos gêneros para diferentes gostos na Netflix. Entre animação, suspense e ação, a plataforma disponibiliza uma lista com os filmes mais buscados do catálogo, que pode reunir ótimas indicações.

Se você está curioso para descobrir que produções estão bombando no catálogo da Netflix desta semana, separamos os cinco principais títulos em alta da plataforma que trazem histórias inspiradoras com personagens cativantes.

“Abominável” (2019)

A animação da Dreamworks traz uma releitura sobre o mito do Abominável Homem das Neves. Nessa versão, a figura do Yeti é encontrada no telhado de uma casa em Xangai pela jovem Yi. Em busca de retornar à terra natal, no Himalaia, o “bom gigante das neves”, chamado de Everest, embarca em uma jornada de aventuras com a sua nova companheira humana, enquanto também enfrentam uma corporação maligna determinada a capturar a criatura. O filme tem os atores Chloe Bennet e Danny Trejo no elenco de vozes principal.

“Feios” (2024)

Aposta da Netflix, a produção busca ser uma nova porta de entrada para o gênero da “Distopia Adolescente”. Na trama, uma sociedade futurista exige que todos os habitantes façam uma cirurgia plástica aos 16 anos para perder todos os traços de “feiura”, na busca pela população perfeita.

No meio dessa crença, Tally (Joey King) é mais uma adolescente ansiosa para deixar seus traços feios para trás, porém sua realidade muda drasticamente quando sua amiga foge da cidade para se livrar dos procedimentos. Na busca por trazê-la de volta, Tally questiona suas próprias crenças na civilização onde cresceu e descobre segredos que podem mudar tudo ao seu redor. O filme é o primeiro baseado na série de livros de mesmo nome escrita por Scott Westerfeld.

“Rebel Ridge” (2024)

Também uma das novidades da plataforma para este ano, este thriller traz as complicações da vida de Terry Richmond (Aaron Pierre). O ex-fuzileiro naval chega à cidade de Shelby Springs com a missão de pagar a fiança do seu primo e salvá-lo de perigos mortais. Porém, Terry é preso injustamente após suas finanças serem confiscadas em uma operação ilegal. Em busca de vingança, o militar precisará reunir forças com aliados e desmascarar uma conspiração policial que pode mudar os rumos da cidade.

“Sing: Quem canta os males espanta” (2016)

“Sing” se tornou um clássico popular para o público infantil. Com músicas atemporais e personagens antropomórficos carismáticos, o filme traz a rotina de aspirantes da música em busca de despontar em um show de talentos. Promovida por um coala ambicioso, a competição movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil de prêmio.

“O Agente Faixa Preta” (2024)

Original da plataforma, o longa-metragem traz um contraste entre a justiça vigente nas sociedades e especialistas no crime. Na história, um agente especializado em artes marciais é designado pelo Ministério da Justiça de uma cidade a fiscalizar criminosos que utilizam tornozeleiras eletrônicas. A missão é simples: não permitir que eles escapem. Contudo, o lutador vai perceber que os dilemas morais não são o que parecem e que qualquer virada de chave pode ser fatal.