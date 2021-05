Mãe de Gil, do BBB 21, é convidada para comerciais após fama do filho no programa

Nem só Juliette, Kerline e Gil do Vigor foram os nordestinos agraciados com fama após o Big Brother Brasil (BBB) 21. A mãe do economista pernambucano Gil, a estudante de Gastronomia Jacira Santana, sequer entrou na casa, mas mudou de vida com o reality show, sendo convidada por 40 empresas para diversas campanhas publicitárias. As informações são do portal G1.

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Jacira já recebeu convites para apresentar máquina de lavar e secar, televisão, geladeira e sofá. Ela, inclusive, chegou a participar de campanha de Dias das Mães de um shopping em Recipe.

Legenda: Mãe de Gil do Vigor foi bastante procurada em razão do Dia das Mães. Foto: reprodução/Instagram

Além disso, a "mainha" de Gil já participou de programas de televisão: foi entrevistada por Fátima Bernardes, no Encontro, e até cozinhou por videochamada com Ana Maria Braga, no Mais Você.

"Uma pessoa que eu admiro na televisão é Ana Maria Braga. Ela é minha musa inspiradora. Tenho o maior amor por ela", revelou Jacira, que tem interesse em trabalhar com apresentação de comidas e receitas pela internet. Ela, contudo, ainda está se adaptando à nova vida.

Jacira Santana Mãe de Gil do Vigor, do BBB 21 "É bom, é maravilhoso, mas é muito novo pra mim. Ainda estou me acostumando com essa nova realidade".

Mudanças após entrada de Gil no BBB

Após a entrada de Gil do Vigor no confinamento, Jacira precisou aprender a lidar com as redes sociais. Dentre as atividades, estavam a resposta a seguidores, organização de mutirões de votação e realização de posicionamentos, principalmente para defender o filho.

"Não sabia nada e tive muita ajuda de pessoas maravilhosas que foram me orientando", comenta, afirmando que precisou contratar duas pessoas em razão da procura das marcas. "Um tira as fotos, faz os vídeos e edita. A outra entra em contato com as empresas, faz minha agenda. Ontem mesmo, a gente fez dez publicações nos Stories", relata.

Durante o trabalho com publicidade, o período mais movimentado foi o de campanhas de Dia das Mães. "Em todo o período que eu estou foram 40 empresas. Muitas foram para a Semana das Mães e Dia das Mães".

Além de Gil, Jacira tem duas filhas, Juliana e Janielle, que estão sendo ajudadas por ela após a fama. Antes, não tinha essa possibilidade. Todos estão achando legal. Para uma filha, consegui um fogão e para a outra um depurador de ar".

A estudante de gastronomia avalia que o carinho das pessoas é a melhor parte de ser famosa. Estou tendo muito carinho, muita mensagem, muito apoio. O povo vem com muito amor, muita aceitação. Isso é o mais importante pra mim. É o que dá gás para a gente continuar".

O ex-BB Gil, que deixou o programa em 4º lugar, apoia a trajetória da mãe como influenciadora digital. "Ele quer que eu continue. Diz: 'Aproveite'. Não tenho expectativa, estou deixando acontecer. Feito a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar".