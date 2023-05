Mãe de Flávio Silvino relembra acidente do ator; veja como ele está

O ator Flávio Silvino, que sofreu um grave acidente de trânsito em 1993 no Rio de Janeiro, fez a alegria dos fãs ao ter uma foto divulgada por sua equipe nas redes sociais no último mês. As aparições do artista, de 52 anos, são raras. Ele segue tratando as sequelas na fala e na locomoção em decorrência da tragédia ocorrida há 30 anos.

Aposentado por invalidez, ele mora com a mãe, Diva Plácido, de 73, em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul da capital carioca. Em entrevista à revista Quem, Diva comentou sobre a rotina de Flávio, que tem seus dias ocupados com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Legenda: Mãe e filho vivem juntos em um apartamento em Copacabana Foto: Reprodução/Instagram

"Ele tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa, e precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou a mãe.

Diva relatou os problemas do filho em relação ao equilíbrio, uma vez que ele precisa do apoio do andador, mas, normalmente, passa a maior parte do tempo de cadeira de rodas. "Hoje ele tem as limitações dele, mas teve a segunda chance na vida. Ele anda com dificuldade. Usa mais a cadeira de rodas", explicou.

Legenda: Uma das sequelas do acidente é a questão motora. O ator passa a maior parte do tempo de cadeira de rodas Foto: Reprodução/Instagram

Ainda segundo Diva, Flávio sofreu muito depois da morte do pai, o ator e comediante Paulo Silvino, que morreu em 2017, aos 78 anos, em decorrência de um câncer no estômago.

Relembre acidente de Flávio Silvino

O acidente de Flávio Silvino ocorreu no dia 2 de novembro de 1993, quando o ator voltava de Cabo Frio para o Rio de Janeiro e seu veículo foi atingido por um carro-forte. Por conta do impacto, o ator teve danos cerebrais e chegou a ficar em coma por quase quatro meses. Apesar das sequelas na fala e no andar, ele conseguiu reaprender algumas atividades motoras.

Diva Plácido conta que o artista também passou por problemas de depressão nos últimos anos. "Ele já estava em depressão. Mas, como mãe dele, falei: vai sair, pegar um sol. O cara queria ver a vida. Me deu uma louca: desci e disse: 'sei como curar meu filho'. Então ele agora sempre toma vinte minutos de sol na rua, bebe uma água de coco e volta", disse.

Flávio estreou na TV em Vamp (1991), como o vampiro Matosão, e, em 1992, atuou em Deus nos Acuda, como Hugo. Ele está longe da televisão desde 2001, quando participou da novela Laços de Família.