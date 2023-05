Serginho Hondjakoff aparece em foto com mãe e amigos após alta de clínica de reabilitação

O ator Serginho Hondjakoff, famoso por interpretar o Cabeção de "Malhação", apareceu em uma foto ao lado da mãe e acompanhado de três amigos após receber alta da clínica de reabilitação, no domingo (30).

Segundo o jornal Extra, ele passou os últimos dez meses internado para tratar a dependência química numa clínica em Itu, no interior de São Paulo.

Em foto depois da alta, Serginho apareceu vestindo uma camiseta cinza e de cabelo comprido.

Encontro com amigos

Conforme o jornal carioca, o ator contou com a presença da mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, do terapeuta Sandro Barros e do amigo e empresário Dino Boyer após sair da reabilitação.

O ex-Polegar Rafael Ilha, que enfrentou problemas de vício em drogas no passado, ajudou na busca da clínica ideal para o ator, também esteve no local no momento da alta.

Apesar do convívio com amigos e familiares, o ator mantém o perfil do Instagram fechado. Ele conta com mais de 67 mil seguidores na rede social.