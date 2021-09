Mãe de Alexandre Borges, Rosa Linda Maria Borges, morre aos 83 anos

Morreu nesta quinta-feira (16) a mãe do ator Alexandre Borges, Rosa Maria Linda Borges. Ela tinha 83 anos e sofria com Alzheimer, além de já ter tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O comunicado do falecimento foi feito por Alexandre nas redes sociais. "Eu tenho muito orgulho da minha mãe, de tudo que ela viveu, da vida plena que teve e do quanto ela foi guerreira", disse o ator em transmissão ao vivo.

No Instagram, o ator compartilhou um vídeo com uma série de fotos da mãe. A trilha sonora foi a música "É Preciso Saber Viver", cantada por Roberto e Erasmo Carlos. "Mãe, nossa música. Nosso amor é eterno", desabafou.

Tratamento

Durante participação no "Mais Você" em julho deste ano, Alexandre Borges contou que o ano de 2020 foi todo dedicado à mãe. Ela havia sofrido um AVC e começado a desenvolver sintomas do Alzheimer.

"Ficamos ainda mais próximos, mas, por conta da pandemia, foi uma sensação de solidão, abandono. Éramos só nos dois, sem ninguém mais. Ela teve duas convulsões na minha frente e eu a levei ao hospital, com muito medo da Covid", contou o ator à época.

Homenagem no 'The Masked Singer Brasil'

Desmascarado como o personagem Onça-Pintada no último episódio do reality musical "The Masked Singer", da TV Globo, nessa terça-feira (14), Alexandre Borges revelou que as músicas que cantou foram em homenagem à dona Rosa Linda.

"Uma coisa muito legal, porque durante essa pandemia, eu cuidei muito da minha mãe. Pra pessoas com Alzheimer, a música é muito importante. E eu passei praticamente o ano cantando com a minha mãe. E essa é uma das músicas preferidas dela, do Alceu Valença, 'Anunciação' foi uma homenagem a ela", comentou.