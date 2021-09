Bárbara Evans revela que perdeu um dos gêmeos que esperava e se emociona: 'vamos erguer a cabeça'

A modelo e atriz Bárbara Evans contou por meio do Instagram, nesta quinta (16), que um dos bebês que esperava não resistiu. Grávida de gêmeos após realizar uma inseminação artificial, a filha de Monique Evans pontuou que a segunda criança está saudável.

"Oi, meus amores. Hoje fomos fazer a ultrassom e o coração do bebezinho pequeno parou de bater", disse no início da legenda da publicação. "Vamos erguer a cabeça e ir em frente, afinal tem um baby firme e forte vindo por aí", continuou.

Legenda: Bárbara relatou a partida do bebê por meio de publicação no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Bárbara Evans

Além disso, Bárbara deixou aos seguidores uma mensagem de fé sobre o assunto, também agradecendo às mensagens deixadas pelos seguidores com carinho.

"O que eu tenho a dizer, é que vocês nunca se questionem "por que eu?" e sim agradeçam por todas as oportunidades que Deus nos deu", completou.

Anúncio da gravidez

Bárbara Evans, que é casada com Gustavo Theodoro, anunciou a gravidez oficialmente no último dia 3 de setembro, quando contou por meio de vídeos no Instagram.

Para fazer surpresa ao marido, ela escondeu o resultado do teste de gravidez em um guardanapo durante o almoço com o marido.

Monique Evans, mãe de Bárbara, comentou que não sabia com quais palavras poderia descrever a emoção do momento. "Obrigada, Deus, por essa benção! Chega a doer de amor! Como eles merecem. A vovó mais feliz do mundo", disse.