Luísa Sonza e Paulo André curtem show de Thiaguinho juntos, e fãs apontam romance

A cantora Luísa Sonza e o ex-BBB Paulo André assistiram ao show de Thiaguinho na madrugada do último domingo (22), em Vitória, no Espírito Santo. Nas redes sociais, fãs já especulam um romance entre eles.

"Luísa Sonza e Paulo Andre fariam o casal mais gostosão do Brasil", opinou uma internauta. "Na hora que sair essas fotos da Luíza com o Paulo André eu vou infartar", acrescentou outra.

Sonza e P.A curtiram do palco a apresentação do pagodeiro. A artista chegou a cantar uma música com Thiaguinho, momento em que o velocista pegou a câmera da fotógrafa oficial da loira e se deitou no chão para fazer registros dela.

Em recente entrevista, Luísa Sonza revelou que estava "na seca" e pediu o apoio dos fãs para chamar a atenção de um suposto affair.

"Divulguem a seca da loirinha pra ver se causa algum efeito nesse macho que tô querendo pegar, ver se ele toma alguma atitude e, não, não gosto de tomar atitude, gosto que as pessoas venham até mim", disse ela na ocasião.