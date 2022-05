Rafa Kalimann vai ao Festival de Cannes e comemora: 'Toda glória a Deus'

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann foi uma das celebridades que passaram pelo tapete vermelho do Festival de Cannes 2022 nesta segunda-feira (23), na França. Ela fez sua estreia no evento e apareceu com um vestido alta costura preto assinado por Tony Ward.

"Indo pro Red Carpet em Cannes E estou aqui pra dar toda honra e toda glória a Deus!! Estou aqui com Ele porque Ele me permitiu estar", disse Rafa nas redes sociais. A mineira foi elogiada nos comentários.

Kalimann se destacou na exibição do filme "Decision To Leave", de Heojil Kyolshim, que também teve a presença de Marina Ruy Barbosa no tapete vermelho.

Hospedada no Hotel Martinez, Rafa compartilhou como sua rotina corrida e comentou que ainda não conseguiu mostrar tudo.