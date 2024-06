Luísa Sonza chora ao se apresentar no Festival Salve o Sul

Luísa Sonza, de 25 anos, se emocionou ao abrir o Festival Salve o Sul, na tarde deste domingo (09), no Allianz Parque, em São Paulo. Natural da cidade gaúcha de Tuparendi, a cantora se apresentou junto a outros artistas em prol do Rio Grande do Sul, que sofre com as enchentes desde maio deste ano.

“É de uma emoção muito grande estar aqui nesse dia, mas principalmente uma alegria. Esperança de estar aqui. Quero agradecer antes de tudo à presença de cada um de vocês. Saibam que estão salvando vidas aqui hoje. É de muita alegria, porque vamos reconstruir o Rio Grande do Sul. É muita alegria estar aqui com artistas de todo o país e do meu estado. A gente antes de tudo é brasileiro”, disse, durante o show.

Usando trajes tradicionais gaúchos, ela começou a apresentação com "Céu, Sol, Sul, Terra e Cor", canção que exalta a força riograndense, e foi às lágrimas antes de continuar o show.

Foto: Reprodução

Sonza foi uma das idealizadoras do festival, ao lado de Pedro Sampaio. A iniciativa também foi da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape).

Cantora também se emocionou ao ouvir outros músicos

O Salve o Sul contou com nove horas de programação, e iniciou na sexta-feira (08), com o show dos Amigos, as duplas Chitãozinho & Xororó e Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. No show das duplas sertanejas, Luísa já havia chorado. Ela não segurou a emoção durante a apresentação da música “Estrada da Vida”.

Todo o valor arrecadado será revertido para a população gaúcha. Ao longo do dia, mais de 30 artistas subiram ao palco, entre nomes consagrados da música nacional e sucessos gaúchos, com a promessa de uma rica mistura de estilos e ritmos brasileiros.

Os canais Multishow, BIS e o serviço de streaming Globoplay +Canais fazem a cobertura completa, das 14h30 às 22h, para quem não estar em São Paulo poder sentir um gostinho da festa.