Festival Salve o Sul: veja que horas começa e onde assistir ao show deste domingo (9)

O ‘Festival Salve o Sul’ chega ao segundo e último dia de shows neste domingo (9), a partir das 14h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O evento terá 100% da renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O momento será comandado pela cantora gaúcha Luísa Sonza junto com o DJ Pedro Sampaio. O Multishow e a TV Globo transmitem e fazem a cobertura do festival. (Veja mais detalhes a seguir)

Confira outros artistas que se apresentarão neste domingo (9):

Duda Beat;

Ferrugem;

Juliette;

Carlinhos Brown;

Lexa;

Luan Pereira;

Ludmilla;

Menos é Mais;

MC Daniel;

Pocah;

Preta Gil;

Ryan SP;

Turma do Pagode;

Xamã;

Xand Avião;

Zé Felipe;

Armandinho;

Gloria Groove;

Vitor Kley.

Na sexta-feira (7), o festival foi marcado pelo show do projeto “Amigos”, com Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo.

COMO ASSISTIR AOS SHOWS?

A partir das 14h30, o Multishow, o BIS e o Globoplay +Canais transmitem as apresentações do ‘Festival Salve o Sul’. A TV Globo também exibirá o festival, por duas horas ao vivo, logo após a "Temperatura Máxima", por volta das 14h40.