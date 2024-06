Filha de Carla Perez e Xandy aparece em cobertura luxuosa com namorada, nos EUA

Camilly Victória, de 22 anos, a primogênita da eterna loira do tchan, Carla Perez e do cantor Xanddy, impressionou a web ao postar uma foto com a namorada, a jovem norte-americana Daze, na varanda de uma luxuosíssima cobertura em Miami nos Estados Unidos.

Camilly compartilhou com seus mais de 1 milhão de seguidores no Instagram um vídeo em que cantava uma música de rap, junto a Daze no local. A parceira também posou sozinha na sala da cobertura. Não se sabe, no entanto, se o imóvel pertence aos pais.

Carla Perez, Xanddy e os dois filhos, Camilly e o caçula Victor Alexandre, de 20 anos, estão morando na Flórida, mas o casal ainda vem ao Brasil para passar algumas temporadas.

Já Camilly e o irmão passam a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Daze, entretanto, mora no Texas, sempre viajando para a Flórida para visitar a namorada. Camilly também vai ao Texas regularmente.

Bom relacionamento com os pais

No passado, surgiram rumores de que Carla e Xanddy não teriam um bom relacionamento com a filha nem com sua namorada. Posteriormente, os pais desmentiram as fofocas.

Em dezembro de 2023, Carla, que estava no Brasil, compartilhou a saudade que estava sentindo da filha, nos Estados Unidos. “Meu amorrrrrr maior! Saudade! TE AMOOOOOOOOOO! A mais gata! A mais linda! A mais mais da minha vida”, disse a dançarina, na época.

Mamãe coruja, ela também se derreteu ao deixar, com o pai, Victor na faculdade. Por lá, a tradição é o calouro se mudar para a universidade