Ludmillah Anjos, ex-The Voice, tem alta hospitalar após acidente de carro

A cantora e atriz Ludmillah Anjos recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (26). A artista foi internada em 16 de julho após sofrer um acidente de carro grave em Brasília.

Ludmillah anunciou a alta em seu perfil do Instagram. "Tô chegando em minha casa. Agora é descansar, se recuperar, ficar boa definitivamente. Estou sendo cuidada pela minha esposa maravilhosa, minha mãe que tava comigo até hoje", disse.

A artista ressaltou que está se sentindo bem, apesar da fratura em costelas e no braço direito. Ludmillah também teve sangramento interno na cabeça e no fígado.

A ex-The Voice agradeceu o carinho e as mensagens positivas de fãs e amigos. "Obrigada por cada oração. Fez diferença. Eu tô aqui, eu tô viva", disse.

Acidente grave

O carro em que Ludmillah e outras quatro pessoas estavam bateu em um poste próximo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), em Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros, entre 25 e 39 anos, ficaram presos às ferragens do carro. Antes do acidente, Ludmillah publicou vídeos em que aparece com os colegas dentro de um carro, e outra, em um posto de combustíveis.