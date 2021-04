A cantora Ludmilla será a atração principal da festa deste sábado (3), no Big Brother Brasil (BBB 21). A artista, que se apresentou na edição anterior, disse que planeja “um show incrível”.

Leia também Zoeira Juliette faz homenagem à irmã que morreu e comove participantes do BBB 21; veja vídeo

“Como quero ver aquela galera feliz, entusiasmada e animada! Podem esperar um show incrível, muito fervo, muita energia positiva e muito quadradinho”, comentou.

Entre os hits que Ludmilla vai cantar no evento estão “Rainha da Favela”, “Bom” e “Pulando na Pipoca”. Ela se apresentará no palco protegido por paredes de vidros que vem sendo usado nesta edição.

“A ansiedade está a mil! Queria muito poder pular na pipoca com eles igual no ano passado. Dessa vez, não vai rolar, mas espero que sintam toda a minha energia e alegria em estar ali, devolvendo um pouco do entretenimento que eles nos entregam”, comenta a cantora.

Ludmilla é antigo desafeto de Pocah

Em 2014, em entrevista ao programa The Noite (SBT), de Danilo Gentili, Ludmilla contou que saiu na "porrada" com Pocah. A briga aconteceu quando ambas ainda estavam em início de carreira. Em 2019, Pocah afirmou que o problema entre elas já tinha sido superado.

Nas redes sociais, porém, muitos recordaram a confusão quando Ludmilla perguntou, neste sábado, que canções não poderiam faltar na apresentação dentro do BBB. "Canta 'Fala Mal de Mim' olhando pra Pocah", sugeriu uma internauta. "Dou tudo pra ver a cara da Pocah de emoção", afirmou outra seguidora.

Lud já se apresentou no BBB 16 e no BBB 20.

Relembre a briga

Em 2014, Ludmilla falou sobre a briga, que aconteceu por causa de um mal-entendido envolvendo a música "Recalcada". Na época, as duas estavam no mesmo escritório, e deram a canção para Lud gravar, sem o consentimento de Pocah, autora da faixa.

"Eu ganhei uma música quando não era famosa. Aí eu gravei. Uma menina que era mais famosa que eu na época gravou a música na minha frente", disse Lud para Danilo Gentili.

A cantora afirmou que achava que Pocah tinha passado a perna dela. "[Dei] Porrada. Eu não sabia nem que ia brigar. Esquentou meu sangue", afirmou.

Em 2019, em vídeos no Instagram, Pocah disse que elas tiveram uns "probleminhas no passado" porque tentaram colocar uma contra a outra. "Deram uma música que eu fiz para a Ludmilla gravar sem o meu consentimento. Eu nem sabia e ela, muito menos. Eu já tinha colocado a voz no estúdio. Parece que ela criou expectativa em cima da música que deram para ela - e eu também criaria, se fosse comigo -, só que lançaram a música na minha voz e brigamos por este motivo", disse.

Pocah completou reforçando que o problema já tinha sido superado. "Eu não roubei a música dela, e ela pode confirmar isso, porque a Lud tem um coração gigantesco e eu creio que ela não compactuaria com essa mentira. Hoje somos maduras o suficiente para deixar nossos problemas lá atrás, e eu a amo e a respeito demais", disse.