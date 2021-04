Camilla de Lucas chora em festa no BBB 21 e é consolada por João Luiz

A influenciadora digital Camilla de Lucas derramou lágrimas na festa do líder no BBB 21, na noite desta quarta-feira (31). Na hora, ela foi consolada por João Luiz e Juliette. Enquanto abraçava a sister, a advogada declarou: "Não precisa provar nada para ninguém". O professor de Geografia também incentivou a sister: "Posso falar uma coisa? A gente te ama, viu".

Todos ficaram abraçados, enquanto Juliette garantiu à influenciadora que ela não deve comparar as experiências no confinamento com as de fora dele. A sister de Nova Iguaçu seguiu chorando e Thaís, que chegou ao local um tempo depois, destacou: "Cadê o meu orgulho?".

Momentos antes, Arthur também ficou emocionado no meio da festa e recebeu um abraço coletivo dos confinados.

Camilla de Lucas conta sobre falas que ouviu de Rodolffo

Após descansar no quarto colorido, Camilla de Lucas voltou para a festa do líder Arthur. Ela sentou para comer com Juliette e João Luiz e relembrou momentos do jogo da discórdia, realizado última segunda-feira (29).

“Vou te falar uma parada que me pegou no meio de todos esses dias, de domingo e segunda. Porque, tipo assim, o Jogo da Discórdia é um ótimo dia para entender o que as pessoas pensam. E eu ouvi algumas coisas que o Rodolffo falou que eu não gostei”, revelou Camilla de Lucas.





João Luiz afirmou que conversou mais cedo com o cantor sertanejo na festa, e Juliette pediu para ele contar o que ele disse depois pois ficou curiosa.

“Porque isso é ok. Todo mundo aqui tem direito de achar tudo. Pode avaliar o comportamento e algumas atitudes. Mas algumas coisas que ele falou mexeu em coisas muito pessoais minhas. Dias antes eu estava quase chorando com João (Luiz) falando justamente sobre isso, que eu não aguentava mais ajudar as pessoas. Foi uma parada que ele duvidou de mim”, declarou Camilla de Lucas.