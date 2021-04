No BBB 21, Gilberto fica isolado no quarto durante festa do líder

Os participantes do BBB 21 dançaram muito na festa do líder Arthur, na noite de quarta-feira (31). Enquanto a maioria se divertia, Gilberto escolheu ficar sozinho no quarto cordel. O doutorando em economia se isolou, mas logo depois se levantou e encontrou Caio no camarim da casa.



O fazendeiro questionou o que ele faz perto do quarto e disse: "Não vai deitar, não, né?" O pernambucano respondeu: "Agora não, daqui a pouco. Estou com uma preguiça...". Mais cedo, Gilberto chorou no quarto por causa da saída de Sarah e recebeu o apoio de Juliette. A sister o aconselhou: "'Pare de desistir das coisas sem que aconteça".





Minutos depois, João Luiz o chama Gilberto para ir dançar com os demais. "Vamos voltar", ele pediu. O pernambuco explicou que deve retornaria, mas com uma condição: "Vai mudar uma hora, essa música". O professor de Geografia prometeu: "Na hora que começar, eu vou te chamar".

O doutorando em Economia disse queria voltar para a festa quando tocasse funk e pop. O mineiro perguntou se ele retornaria, caso o estilo musical não mudasse. Gilberto falou que, nesse caso, ficaria cochilando. "Não gosto dessas músicas, dá vontade de dormir", completou o pernambucano, que seguiu deitado na cama.