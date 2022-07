Luciano Huck expõe namoro de Cecília Malan e Murilo Benício no 'Domingão'

O ator Murilo Benício esteve no programa "Domingão com Huck", neste domingo (3). Ele participou do júri artístico do "Dança dos Famosos", tendo a atriz Vitória Strada vitoriosa. Após pressionar o cantor Tierry para assumir o romance com a bailarina Carla Bruno, Luciano Huck do acabou expondo também o intérprete de Tenório de "Pantanal".



O apresentador deu uma pista de que Murilo Benício está realmente namorado a jornalista Cecília Malan, correspondente da TV Globo em Londres. Há alguns meses, especula-se que Murilo e Cecília estão tendo um romance.

"Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje. Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de Pantanal, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo", soltou Luciano Huck.

A única pista "oficial" é que Murilo segue Cecília no Instagram.