Luci Pereira, que interpreta Creusa em 'Travessia', é vítima de xenofobia no Rio de Janeiro

A atriz Luci Pereira, que atualmente interpreta a Creusa de "Travessia", contou que foi vítima de xenofobia por conta do seu sotaque nordestino. O momento constrangedor aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), na cidade do Rio de Janeiro.

A paraibana gravou um vídeo em seu Instagram contando o momento em que foi abordada por um senhor.

"Hoje pela manhã, fui abordada por um senhor, de aproximadamente uns 70 anos, na Barra da Tijuca, que me xingou de todas as formas por conta do meu modo de falar, do meu sotaque nordestino. Deixei ele falando sozinho e o mesmo continuou com os ataques", escreveu Luci na legenda do vídeo.

Ainda segundo a atriz, o agressor a atacou diversas vezes dizendo que seu "sotaque era feio" e não sabia "como uma mulher que fala feio estava fazendo novela". Por fim, ela disse ter ido embora, deixando ele falando sozinho, por medo do que poderia acontecer, devido à "intolerância e preconceito das pessoas."

CRIME

Xenofobia é considerada crime no Brasil. De acordo com a Lei 9459, de 13 de maio de 1997, serão punidos os crimes “resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Casos de racismo e de injúria racial podem ser denunciados em delegacias da polícia civil especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

A pena é reclusão de um a três anos e multa por "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".