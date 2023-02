Em vídeo, Raul Gil tranquiliza fãs após ser internado para realizar exames

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, tranquilizou os amigos e seguidores após ser internado nesta quarta-feira (1º), em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador afirmou que foi hospitalizado para realizar exames de rotina.

"Ontem eu fui fazer uns exames no [Hospital Albert] Einstein, exames de rotina, que eu faço todos os anos. E aí já viu, caiu no hospital, todo mundo preocupado, principalmente quando a gente é uma pessoa que percebe que os outros gostam da gente, se preocupam com a gente, principalmente vocês, meus seguidores", disse Raul Gil.

Ele alertou ainda que fazer exames de rotina é importante. "Quem puder, quem tiver condições, porque as vezes é muito caro, tem que fazer exames", disse.

Raul Gil disse que já está em casa e bem. "Agora to em casa, to bem, assistindo aqui minha televisãozinha. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela preocupação"disse.

Homenagem à Glória Maria

O apresentador aproveitou a publicação para homenagear a jornalista Glória Maria, morta nesta quinta-feira (2), a quem descreveu como uma das maiores celebridades da televisão brasileira.

"Vai ser difícil substituí-la, mulher corajosa, que nasceu para ser repórter. Vai deixar muitas saudades", disse Raul Gil.

Glória faleceu por uma metástase cerebral, em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. A jornalista havia sido internada no início do ano para dar sequência ao tratamento contra a doença.

Referência no jornalismo brasileiro, Glória foi primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, pioneira no meio, e ainda inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira.