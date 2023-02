Raul Gil é internado em hospital de São Paulo para fazer exame

O apresentador Raul Gil, 85, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nessa quarta-feira (1º). De acordo com o Metrópoles, com informações da assessoria de imprensa do SBT, o apresentador recebe alta nesta quinta (2).

"O SBT afirma que o apresentador deu entrada no hospital para fazer uma endoscopia e deixará a unidade hospitalar nessa quinta-feira", informou a emissora.

O veterano comemorou aniversário na última sexta-feira (27) e ganhou uma festa de aniversário cuja decoração era ele mesmo, com vários bonecos com o rosto do comunicador.

Apresentador

Raul Gil apresenta o 'Programa Raul Gil' aos sábados, desde 2010, no SBT.