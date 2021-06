Lojistas pedem por retirada do nome de Paulo Gustavo em rua de Niterói

A rua que teve o nome modificado em Niterói, no Rio de Janeiro, para homenagear o ator Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19, pode passar por nova mudança. Isso porque o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói) solicitou o retorno ao nome original da via.



O pedido, encaminhando ao prefeito da cidade, Axel Grael (PDT), deseja que a rua volte a ser chamada de 'Coronel Moreira César'. Os motivos estariam relacionados a questões financeiras.

Exemplos de cidades

Conforme o presidente do sindicato, Charbe Tauil, os lojistas precisam arcar com custos muitos altos para alterar a documentação de recebimento de mercadoria dos fornecedores e, além disso, para realizar a modificação no material de divulgação das empresas.Em entrevista ao portal UOL, ele explicou que os lojistas não teriam considerado estas questões logo de início.“A pergunta da(‘Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?’) não deixava margem para nenhuma outra sugestão, praticamente direcionando o votante”, afirma o pedido do sindicato, enviado à prefeitura no dia 10 de maio.

"A consulta foi feita no mesmo dia da morte. Na emoção, obviamente 100% da população vai dizer 'sim'", pontuou Tauil.

Representação indeferida



Ainda no mesmo ofício, a entidade argumentou ao citar exemplos nos quais as trocas de nome de um logradouro podem ser prejudiciais. Para isso, utilizou cidades famosas do Brasil."Guardadas as devidas proporções, imagine o Rio de Janeiro trocar o nome da Avenida Rio Branco, ou São Paulo rebatizar a Avenida Paulista. Pois é o que, numa escala obviamente muitíssimo menor, a Moreira César representa para Niterói", aponta o Sindilojas da cidade.

Conselho Comunitário Da Orla da Baía De Niterói (CCOB) também se mostrou contra a mudança, e fez representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro.



O documento alegou suposta irregularidade na mudança. No entanto, o MP indeferiu o pedido ao afirmar que o fato pode, inclusive, trazer ainda mais movimento ao local.