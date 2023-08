Liniker, de 'Manhãs de Setembro', revela não ter sido convidada para premiação de cinema que venceu

A cantora Liniker revelou que não foi convidada à premiação de cinema na qual ela venceu como melhor série brasileira de ficção com a produção "Manhãs de Setembro". O evento ocorreu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (24).

Liniker publicou um desabafo no Instagram nesta quinta-feira (24): "Ontem, eu não fui convidada para poder celebrar ao lado da equipe e elenco o prêmio que ganhamos, a noite de vitória ao lado de tantos outros artistas e colaboradores do audiovisual brasileiro e mundial".

Veja o desabafo completo

"[...] Ontem fomos esquecidas mais uma vez, na hora de estourar a champanhe quando chegamos no esperado “rolo 100” de uma produção, ontem o cinema brasileiro as outras pessoas que colaboram para a criação de um projeto de nível mundial e que mudou sim, a história do audiovisual brasileiro da última década", publicou.

A artista finalizou o texto com um questionamento: "De quem é que se lembra nas vitórias, depois que o processo 'acaba'".

Academia de artes lamentou ausência

Ao g1, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais lamentou a ausência de Liniker no evento e informou que convida nominalmente todos os finalistas. No entanto, eles não escolhem quem representará cada produção na cerimônia de premiação.

A O2 Filmes, produtora da série, foi procurada pela reportagem, mas não retornou o contato até a publicação da matéria.

O Prêmio publicou uma foto com sete membros da equipe do seriado. "Manhãs de Setembro" é dirigida por Luis Pinheiro e Dainara Toffoli. Eles concorriam com "Bom dia, Verônica", "Rota 66 - a polícia que mata", "Sob Pressão" e "Turma da Mônica - a série".