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Cantor D4vd é preso nos EUA suspeito de envolvimento na morte de adolescente de 14 anos

Corpo de Celeste Rivas foi encontrado em um carro registrado no nome do rapper.

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(Atualizado às 07:37)
Zoeira
Cantor D4vd.
Legenda: O rapper de 21 anos permanecerá detido sem direito à fiança.
Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP.

O cantor David Anthony Burke, conhecido como D4vd, foi preso nessa quinta-feira (16), nos Estados Unidos, suspeito de envolvimento na morte da adolescente Celeste Rivas, de 14 anos. 

A polícia de Los Angeles detalhou que deteve o rapper de 21 anos e que ele permanecerá "detido sem direito à fiança".

corpo de Celeste Rivas foi encontrado desmembrado e em estado de decomposição no porta-malas de um veículo da marca Tesla registrado no nome de D4vd, em 8 de setembro do ano passado, um dia antes de ela completar 15 anos.

Policiais localizaram o corpo a partir de uma denúncia. Testemunhas relataram um forte mau cheiro vindo do veículo, que estava há dias parado em um depósito de carros em Hollywood. A causa da morte permanece sob investigação.

Na ocasião, a Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do cantor e encontrou fotos e vídeos que ligam ele à vítima, conforme informações divulgadas pelo TMZ.

Em comunicado, a promotoria de Los Angeles disse à agência AFP que estava a par da prisão. "Espera-se que o caso seja apresentado à Divisão de Crimes Graves, momento em que os promotores analisarão os fatos e as provas para determinar se há evidências suficientes para apresentar acusações."

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Na época em que o corpo foi encontrado, o rapper estava na reta final de uma turnê mundial, que foi interrompida. O artista era uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil deste ano, que aconteceu em março, em São Paulo. Após a repercussão do caso, o nome dele foi retirado do lineup do festival. 

D4vd alcançou a fama em 2022 depois que sua canção "Romantic Homicide" se tornou um sucesso no TikTok.

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