Enhypen no Brasil: saiba como comprar ingresso do show na pré-venda

A banda de k-pop sul-coreana Enhypen fará a primeira apresentação no Brasil e já abriu as inscrições para a pré-venda de ingressos. O show ocorrerá no dia 4 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos vendidos pela Ticketmaster Brasil.

Para se inscrever na pré-venda, os fãs precisam acessar a plataforma Weverse a partir desta terça-feira (14) até o dia 20 de abril.

É possível fazer a assinatura oficial do fã-clube do Enhypen, o Engene Membership, para garantir a entrada na primeira rodada de vendas. O valor anual do benefício é de aproximadamente US$ 22, cerca de R$ 110 (conversão considerando a cotação atual e as taxas).

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O show do Enhypen em São Paulo será o primeiro desta turnê, a "Blood Saga", fora da Coreia do Sul. Em seguida, eles irão ao Peru, México, Estados Unidos, Japão, França e Itália, além de outros países.

Quando começa a pré-venda?

As inscrições para a pré-venda do fã-clube começam nesta terça-feira (14) no Weverse.

Já a pré-venda Membership oficial e clientes Itaú Personnalité começa no dia 22 de abril.

Os clientes do Itaú terão pré-venda no dia 23 de abril.

Quando é a venda geral de ingressos?

A venda geral, entretanto, está marcada para o dia seguinte, em 24 de abril.

Confira os preços para o show do ENHYPEN:

Pista: R$ 420 (inteira) ou R$ 210 (meia-entrada legal);

Cadeira inferior: R$ 500 (inteira) ou R$ 250 (meia-entrada legal);

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 800 (inteira) ou R$ 400 (meia-entrada legal).

Valores dos pacotes VIP:

VIP 1 – BLOOD PACKAGE: R$ 3.000 (inteira) | R$ 2.600 (meia-entrada) - Inclui: ingresso pista premium Itaú Personnalité, entrada antecipada, soundcheck (passagem de som pré-show), send-off (pós-show), acesso antecipado ao merchandising, VIP Tour gift, credencial.

VIP 2 – SAGA PACKAGE: R$ 2.000 (inteira) | R$ 1.600 (meia-entrada) - Inclui: ingresso pista premium Itaú Personnalité, entrada antecipada (após VIP 1), soundcheck (passagem de som pré-show), VIP Tour Gift, credencial.

Quando será o show do ENHYPEN no Brasil?

O show da banda Enhypen está marcado para o dia 4 de julho (sábado). A apresentação única ocorrerá no estádio Allianz Parque, em São Paulo.