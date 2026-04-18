'Caldeirão com Mion' celebra samba com Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho

O “Caldeirão com Mion” deste sábado (18) vai celebrar o samba com um encontro musical entre Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

O trio de artistas, que estreia uma turnê dedicada ao gênero em junho, participa do quadro “Sobe o Som”, que excepcionalmente será intitulado como “Sobe o Samba”.

Além de apresentar sucessos das carreiras e partilhar causos marcantes das próprias trajetórias, Alcione, Zeca e Jorge “testam” os conhecimentos musicais de convidados especiais no jogo.

Participam da competição a dupla formada por Thiago Martins e Isabel Fillardis contra Viviane Araújo e Guthierry Sotero. Além dos famosos, a atriz Gabriela Lorran também participa do “Caldeirão” para falar da reta final de “Três Graças".

Veja também Verso Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber Zoeira Teorias da conspiração do BBB 26: o que os fãs estão especulando na internet

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (18)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.