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'Altas Horas' não será exibido neste sábado (18/04); entenda

Grade da Globo passará por mudanças por conta do futebol.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Serginho Groisman sorri sentado em uma cadeira de madeira, vestindo uma camisa de linho azul clara em um ambiente de estúdio com iluminação suave. Ao fundo, cubos iluminados exibem fotografias de seu rosto em tons de rosa e azul, criando uma composição moderna e nostálgica.
Legenda: Mudanças na grade da Globo neste sábado (18) levam à não exibição do "Altas Horas", comandado por Serginho Groisman.
Foto: Bob Paulino / Divulgação.

O "Altas Horas" não será exibido neste sábado (18). Assim como ocorreu no último dia 11, a grade da TV Globo contou com mudanças por conta do futebol feminino.

Ao invés do programa apresentado por Serginho Groisman, a emissora vai exibir um amistoso feminino. A partida deste dia 18 será entre Brasil e Canadá e terá início às 22h25

O “Altas Horas” volta a ser exibido normalmente a partir do próximo sábado, 25 de abril. No próximo programa, a convidada será a cantora Ana Castela. 

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O Altas Horas não será exibido neste sábado (18) devido à exibição de jogo amistoso da seleção feminina do Brasil.

 
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