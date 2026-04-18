'Altas Horas' não será exibido neste sábado (18/04); entenda

O "Altas Horas" não será exibido neste sábado (18). Assim como ocorreu no último dia 11, a grade da TV Globo contou com mudanças por conta do futebol feminino.

Ao invés do programa apresentado por Serginho Groisman, a emissora vai exibir um amistoso feminino. A partida deste dia 18 será entre Brasil e Canadá e terá início às 22h25.

O “Altas Horas” volta a ser exibido normalmente a partir do próximo sábado, 25 de abril. No próximo programa, a convidada será a cantora Ana Castela.

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Por que Altas Horas não será exibido neste sábado (11)?

O Altas Horas não será exibido neste sábado (18) devido à exibição de jogo amistoso da seleção feminina do Brasil.