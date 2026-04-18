Atriz francesa Nathalie Baye morre aos 77 anos

A atriz francesa Nathalie Baye, um dos nomes mais reconhecidos do cinema europeu, morreu aos 77 anos, vítima de uma doença degenerativa. Ela faleceu na noite de sexta-feira (17), em casa, em Paris, e a informação foi confirmada pela família neste sábado (18).

Com uma trajetória consolidada no cinema, Nathalie Baye atuou em cerca de 80 produções ao longo da carreira. Ela venceu o prêmio César de melhor atriz em quatro ocasiões, incluindo três anos consecutivos, entre 1981 e 1983, que a colocou entre as artistas mais premiadas da França.

Ao longo das décadas, trabalhou com cineastas renomados, como François Truffaut, Maurice Pialat, Claude Sautet e Jean-Luc Godard, especialmente entre os anos 1970 e 1980, período em que consolidou seu prestígio artístico.

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A carreira da atriz ganhou novo fôlego nas décadas mais recentes, com participações em produções de destaque internacional. Entre elas, está o papel da mãe do personagem de Leonardo DiCaprio no filme "Prenda-me Se For Capaz", além da atuação em "Downton Abbey 2".

Em 1999, Nathalie Baye também recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza por sua atuação em “Uma relação Pornográfica”.

Vida pessoal

Nascida em 1948, na região da Normandia, Baye cresceu em uma família de artistas plásticos. Com dificuldades de dislexia, deixou a escola aos 14 anos e se mudou para Mônaco, onde passou a estudar dança.

Ela também teve um relacionamento de cinco anos com o músico Johnny Hallyday, com quem teve uma filha, a atriz Laura Smet.

Homenagens

A morte da atriz repercutiu na França. O presidente Emmanuel Macron prestou homenagem nas redes sociais e destacou a importância de Nathalie Baye para o cinema, descrevendo-a como “uma atriz com a qual amamos, sonhamos e crescemos”.

A artista deixa um legado de décadas dedicadas à atuação, com reconhecimento tanto no cinema francês quanto em produções internacionais.