Perlla aparece em foto com o marido após ele deixar a prisão

A cantora Perlla apareceu, na quarta-feira (23), pela primeira vez em uma foto com o marido, Patrick Abrahão, após ele deixar a prisão. O homem deixou o Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto.

Patrick ficou dez meses preso acusado de operar instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta de instituição financeira, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

Veja o pronunciamento:

Ontem, ele publicou um vídeo em seu perfil do Instagram falando sobre o período que esteve na prisão. A cantora deixou um comentário demonstrando apoio ao marido. “Te amo muito, minha vida. Tenho orgulho de ser sua esposa e estamos juntos até Jesus voltar. Você inspira. Parabéns por ser esse homem incrível”, disse ela.