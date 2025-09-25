Lí Marttins desabafa dias após morte do marido, JP Mantovani

Lí Martins se pronunciou através de uma postagem nos stories de seu Instagram. A cantora, de 41 anos, perdeu o marido há quatro dias, o modelo e apresentador JP Mantovani, com quem manteve relacionamento por cerca de 10 anos.

"Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção", escreveu a cantora e ex-Rouge.

Legenda: Post de Lí Martins em suas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Lí já tinha se pronunciado em outra postagem pedindo tempo para que a família lide com a situação: "Gostaria de pedir um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento".

O casal se conheceu em 2015 durante o reality "A Fazenda", da RecordTV. O casal também participou do programa “Power Couple”, da mesma emissora, em 2021.

Eles tiveram uma filha e estavam se planejando para oficializar a união. Nos últimos meses, os dois postaram nas redes sociais diversas fotos dos preparativos para a cerimônia de casamento.

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com o portal de notícias G1, o acidente aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, por volta de 1h do último domingo (21). JP colidiu com um caminhão enquanto pilotava sua moto.

Horas antes do acidente, ele postou, nos stories, que estava em um encontro de motociclistas. Após o evento, JP teria passado no bar do qual era sócio.

A moto do apresentador colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central, que fazia serviços na via. O teste de bafômetro realizado pelo motorista do caminhão foi constatado como negativo.

JP Mantovani morreu no local da colisão. O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo confirmou que a morte foi causada por politraumatismo cranioencefálico. O caso é investigado.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.