Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lí Marttins desabafa dias após morte do marido, JP Mantovani

O apresentador faleceu no último domingo (21) em um grave acidente de moto em São Paulo

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 13:22)
Zoeira
Família de JP Mantovani comemorando uma ocasião especial ao ar livre, com uma mesa decorada com pratos, flores e doces, demonstrando alegria e união.
Legenda: JP Mantovani e Lí Martins comemorando 10 anos de união
Foto: Reprodução/Instagram

Lí Martins se pronunciou através de uma postagem nos stories de seu Instagram. A cantora, de 41 anos, perdeu o marido há quatro dias, o modelo e apresentador JP Mantovani, com quem manteve relacionamento por cerca de 10 anos.

"Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção", escreveu a cantora e ex-Rouge.

Imagem com mensagem de força e inspiração, com uma borboleta amarelo e flores coloridas ao redor, destacando a importância de ser forte na vida.
Legenda: Post de Lí Martins em suas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

Lí já tinha se pronunciado em outra postagem pedindo tempo para que a família lide com a situação: "Gostaria de pedir um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento".

O casal se conheceu em 2015 durante o reality "A Fazenda", da RecordTV. O casal também participou do programa “Power Couple”, da mesma emissora, em 2021. 

Eles tiveram uma filha e estavam se planejando para oficializar a união. Nos últimos meses, os dois postaram nas redes sociais diversas fotos dos preparativos para a cerimônia de casamento. 

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com o portal de notícias G1, o acidente aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, por volta de 1h do último domingo (21). JP colidiu com um caminhão enquanto pilotava sua moto.

Horas antes do acidente, ele postou, nos stories, que estava em um encontro de motociclistas. Após o evento, JP teria passado no bar do qual era sócio. 

A moto do apresentador colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central, que fazia serviços na via. O teste de bafômetro realizado pelo motorista do caminhão foi constatado como negativo. 

JP Mantovani morreu no local da colisão. O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo confirmou que a morte foi causada por politraumatismo cranioencefálico. O caso é investigado. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Homem e mulher em cozinha de restaurante. Homem preto de cabelo preto olha para a direita e mulher branca de cabelo castanho olha para a esquerda. Ambos estão se encarando e vestem avental e uniforme branco de chef. Na frente deles, uma prateleira com uma frigideira e legumes verdes. Embaxo, várias panelas com condimentos fervendo.
Zoeira

TV Globo exibe 'A 100 Passos de um Sonho' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (25)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (25) traz emoção e comédia para toda a família

A. Seraphim
Há 1 hora
Família de JP Mantovani comemorando uma ocasião especial ao ar livre, com uma mesa decorada com pratos, flores e doces, demonstrando alegria e união.
Zoeira

Lí Marttins desabafa dias após morte do marido, JP Mantovani

O apresentador faleceu no último domingo (21) em um grave acidente de moto em São Paulo

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Morte de Odete Roitman é gravada no Copacabana Palace; assista
Zoeira

Morte de Odete Roitman é gravada no Copacabana Palace; assista

Corpo de vilã foi filmado em maca

Redação
25 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa.

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita.

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa.

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra Maria Alice, filha de Virginia, sentada no colo da mãe
Zoeira

Filha de Virginia e Zé Felipe é hospitalizada em São Paulo

Família optou por internar criança para realizar exames previamente agendados

Redação
25 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025