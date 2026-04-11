'Caldeirão com Mion' recebe Maurício Mattar e Guilherme Fontes neste sábado (11)
O programa é apresentado por Marcos Mion.
O 'Caldeirão com Mion' deste sábado (11) fará uma homenagem ao ator Renato Aragão. Além disso, também recebe a turma completa do Didi e a banda Calcinha Preta.
Durante o programa, Marcos Mion irá relembrar a trajetória do eterno Didi na TV Globo. Em imagens divulgadas do programa, Renato aparece emocionado abraçando Mion.
Já a banda Calcinha Preta irá tocar seus sucessos no palco do Caldeirão.
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Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (11)?
O "Caldeirão com Mion" começa às 14h40. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.