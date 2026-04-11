'Caldeirão com Mion' recebe Maurício Mattar e Guilherme Fontes neste sábado (11)

O 'Caldeirão com Mion' deste sábado (11) fará uma homenagem ao ator Renato Aragão. Além disso, também recebe a turma completa do Didi e a banda Calcinha Preta.

Durante o programa, Marcos Mion irá relembrar a trajetória do eterno Didi na TV Globo. Em imagens divulgadas do programa, Renato aparece emocionado abraçando Mion.

Já a banda Calcinha Preta irá tocar seus sucessos no palco do Caldeirão.

Veja também Zoeira Shows do BTS no Brasil têm ingressos esgotados em tempo recorde Zoeira Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (11)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 14h40. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.