BBB 26: Milena encontra mãe após ganhar Prova do Anjo
Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (10).
Após vencer a Prova do Anjo nesta sexta-feira (10), a sister Milena, além de ganhar imunidade, pode encontrar a mãe. O encontro foi realizado nessa tarde.
A participante não ouviu ou conversou com a mãe. Separadas por uma parede, apenas a filha pode tocar a matriarca e falar. Milena aproveitou o momento para tranquilizar a família e se declarar.
"Eu te amo muito! Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito", disse a sister entre as lágrimas da mãe. Os outros participantes acompanharam o encontro de casa.
CONFIRA ENCONTRO
AI, GENTE!!! 🥹🤧 Brothers acompanham Milena com a mãe e se emocionam 🫶 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/oavWuKeVd2— Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026
ANJO E MONSTRO
Milena escolheu Jordana para o Castigo do Monstro, após vencer a Prova do Anjo e estar automaticamente no top 6 do BBB 26,
Ao todo, seis confinados participam da disputa, que valerá a imunidade da semana. Dessa vez, a ganhadora do colar não poderá ser votada no paredão.
Além disso, outra novidade deve movimentar os brothers: a possibilidade de encontrar algum parente ou pessoa próxima. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, anunciou a mudança na noite de quinta-feira (9).