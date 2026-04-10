Modo Turbo: Jordana é escolhida pelo Anjo Milena para o Castigo do Monstro no BBB 26
Anjo é autoimune.
Após vencer a Prova do Anjo nesta sexta-feira (10), e estar automaticamente no top 6 do BBB 26, Milena escolheu Jordana para o Castigo do Monstro.
Ao todo, seis confinados participam da disputa, que valerá a imunidade da semana. Dessa vez, a ganhadora do colar não poderá ser votada no paredão.
Além disso, outra novidade deve movimentar os brothers: a possibilidade de encontrar algum parente ou pessoa próxima. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, anunciou a mudança na noite de quinta-feira (9).
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VEJA ESCOLHA DE MILENA
Milena informa: acabou a gracinha! Tá na hora do Castigo do Monstro! 😈 Milena escolheu Jordana para cumprir o castigo da semana #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/F66Tjxvlbj— Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026