Modo Turbo: Jordana é escolhida pelo Anjo Milena para o Castigo do Monstro no BBB 26

Após vencer a Prova do Anjo nesta sexta-feira (10), e estar automaticamente no top 6 do BBB 26, Milena escolheu Jordana para o Castigo do Monstro.

Ao todo, seis confinados participam da disputa, que valerá a imunidade da semana. Dessa vez, a ganhadora do colar não poderá ser votada no paredão.

Além disso, outra novidade deve movimentar os brothers: a possibilidade de encontrar algum parente ou pessoa próxima. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, anunciou a mudança na noite de quinta-feira (9).

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VEJA ESCOLHA DE MILENA