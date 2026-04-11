Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Altas Horas' não será exibido neste sábado (11/04); entenda

Programa apresentou mudanças na grade da Globo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da cantora Ana Castela no programa Altas Horas.
Legenda: Ana Castela é a entrevistada do programa "Altas Horas" deste sábado (11).
Foto: Divulgação/Altas Horas.

"Altas Horas" não será exibido neste sábado (11). O programa apresentado por Serginho Groisman, na TV Globo, contou com mudanças na grade da emissora, que exibirá o amistoso feminino. A partida será Brasil contra Coreia do Sul, começando às 22h25.

Os jogos femininos também afetam a exibição do prógrama no próximo sábado, dia 18 de abril. 

Assim, o programa "Altas Horas" gravado com Ana Castela vai ao ar apenas no dia 25 de abril, após a novela "Três Graças". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Shows do BTS no Brasil têm ingressos esgotados em tempo recorde

teaser image
Zoeira

Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Por que Altas Horas não será exibido neste sábado (11)?

O Altas Horas não será exibido neste sábado (11), nem no dia 18 de abril. Isso ocorre devido à exibição de amistosos da seleção feminina do Brasil.

Assuntos Relacionados
Imagem da cantora Ana Castela no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' não será exibido neste sábado (11/04); entenda

Programa apresentou mudanças na grade da Globo.

Redação
Há 14 minutos
Ingra Soares e Zé Vaqueiro
Zoeira

Ex-mulher de Zé Vaqueiro, Ingra Soares critica equipe do cantor após separação

"Quando o Brasil me atacou com hate eles não me defenderam", comentou a influenciadora.

Redação
Há 1 hora
Sophie Carlotte, Dira Paes e Alana Cabral abraçadas na abertura de Três Graças.
Zoeira

BBB 26 terá festa temática de 'Três Graças' na noite deste sábado (11)

Estarão presentes os artistas Xamã e Negra Li.

Redação
Há 2 horas
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de brother

Reality entra na reta final e, no modo turbo, elimina mais um participante neste domingo (12).

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem de Mion com Renato Aragão para programação deste sábado (11).
Zoeira

'Caldeirão com Mion' homenageia Renato Aragão neste sábado (11)

Atração também recebe a turma completa do Didi e a banda Calcinha Preta.

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem dividida em duas fotos: à esquerda, três pessoas adultas se abraçam em ambiente interno; à direita, uma pessoa adulta e uma criança posam juntas, com a criança segurando um pequeno livro ou cartão vermelho.
Zoeira

Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo'

Os dois ex-BBBs se casam em agosto deste ano.

Redação
11 de Abril de 2026
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Gabriela, Marciele ou Leandro? Vote em quem deve sair no paredão

Mais um participante será eliminado na terça-feira (14).

Redação
10 de Abril de 2026
Apresentador do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: veja como foi a formação do Paredão desta sexta-feira (12)

Gabriela, Marciele e Leandro disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Milena e sua mãe após Prova do Anjo do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena encontra mãe após ganhar Prova do Anjo

Prova do Anjo foi realizada na tarde desta sexta-feira (10).

Redação
10 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica favorito para vencer o reality

Veja quem são os brothers e sisters preferidos do público.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Jordana, do BBB 26.
Zoeira

Modo Turbo: Jordana é escolhida pelo Anjo Milena para o Castigo do Monstro no BBB 26

Anjo é autoimune.

Redação
10 de Abril de 2026
Letícia Rodrigues com Sandrão lado a lado em uma foto colagem para matéria sobre personagens mais notórios do país.
Zoeira

Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Letícia Rodrigues optou por deixar o projeto após mudanças na trama.

Redação
10 de Abril de 2026
Duas pessoas sentadas em um sofá verde participam de uma dinâmica em um estúdio; uma delas segura um pequeno objeto retirado de uma caixa transparente iluminada, enquanto a outra observa ao lado.
Zoeira

Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)

Prova definirá quem ficará imune em mais uma semana turbo do reality show.

Redação
10 de Abril de 2026
Montagem de três fotos mostra famosos reproduzindo a trend Será de João Inácio.
Zoeira

'Será?': veja famosos que reproduziram a trend de João Inácio

O comunicador cearense é o criador da "dancinha" que está viralizando nas redes sociais.

Redação
10 de Abril de 2026
Sete homens em elegantes ternos pretos posam no tapete vermelho do Billboard Music Awards de 2019. O fundo exibe o logotipo da Billboard e placas do MGM Grand. A atmosfera é glamorosa e formal.
Zoeira

Shows do BTS no Brasil têm ingressos esgotados em tempo recorde

Veja detalhes da venda, datas, locais e repercussão entre fãs.

Redação
10 de Abril de 2026
Tadeu Schmidt com expressão de estresse segurando a cabeça com as mãos, vestindo blusa bege, em um estúdio com iluminação rosa e preto ao fundo.
Zoeira

BBB 26: Prova do anjo desta sexta (10) terá dinâmica inédita com o vencedor

Os detalhes foram revelados ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Redação
10 de Abril de 2026
Jordana e Milena.
Zoeira

BBB 26: Equipe de Jordana aciona jurídico após acusações de racismo

Administradores da conta oficial da sister afirmam que acusações ultrapassam a liberdade de expressão.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Juliano, Ana Paula e Milena.
Zoeira

Dividido pelo líder Juliano, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Redação
09 de Abril de 2026
Juliano Floss.
Zoeira

Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

Redação
09 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26

Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026