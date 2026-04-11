'Altas Horas' não será exibido neste sábado (11/04); entenda

O "Altas Horas" não será exibido neste sábado (11). O programa apresentado por Serginho Groisman, na TV Globo, contou com mudanças na grade da emissora, que exibirá o amistoso feminino. A partida será Brasil contra Coreia do Sul, começando às 22h25.

Os jogos femininos também afetam a exibição do prógrama no próximo sábado, dia 18 de abril.

Assim, o programa "Altas Horas" gravado com Ana Castela vai ao ar apenas no dia 25 de abril, após a novela "Três Graças".

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Por que Altas Horas não será exibido neste sábado (11)?

O Altas Horas não será exibido neste sábado (11), nem no dia 18 de abril. Isso ocorre devido à exibição de amistosos da seleção feminina do Brasil.