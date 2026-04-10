BBB 26: veja como foi a formação do Paredão desta sexta-feira (12)
Gabriela, Marciele e Leandro disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.
Gabriela, Marciele e Leandro estão no novo Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite desta sexta-feira (10). A formação faz parte do "modo turbo" da temporada.
A berlinda foi composta por:
- 1 emparedado pelo Líder;
- 1 mais votado pela casa;
- 1 emparedado pelo contragolpe (Milena, que apertou o botão misterioso, decidiu quem deu contragolpe - o emparedado pelo Líder ou pela casa).
Formado o Paredão, a votação pelo gshow foi iniciada. O próximo eliminado do BBB 26 será revelado na próxima terça-feira (14).
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COMO FOI A FORMAÇÃO
A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.
A casa votou da seguinte forma:
- Leandro: Marciele
- Gabriela: Leandro
- Milena: Marciele
- Ana Paula: Marciele
- Marciele: Leandro
- Jordana: Leandro
Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu que Marciele para contragolpe. Marciele puxou Leandro.