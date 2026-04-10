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BBB 26: veja como foi a formação do Paredão desta sexta-feira (12)

Gabriela, Marciele e Leandro disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:25)
Zoeira
Apresentador do BBB 26.
Legenda: Paredão foi formado durante o programa ao vivo.
Foto: Globo.

Gabriela, Marciele e Leandro estão no novo Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite desta sexta-feira (10). A formação faz parte do "modo turbo" da temporada.

A berlinda foi composta por:

  • 1 emparedado pelo Líder;
  • 1 mais votado pela casa;
  • 1 emparedado pelo contragolpe (Milena, que apertou o botão misterioso, decidiu quem deu contragolpe - o emparedado pelo Líder ou pela casa).

Formado o Paredão, a votação pelo gshow foi iniciada. O próximo eliminado do BBB 26 será revelado na próxima terça-feira (14).

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COMO FOI A FORMAÇÃO

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.

A casa votou da seguinte forma:

  • Leandro: Marciele
  • Gabriela: Leandro
  • Milena: Marciele
  • Ana Paula: Marciele
  • Marciele: Leandro
  • Jordana: Leandro

Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu que Marciele para contragolpe. Marciele puxou Leandro.

 

 

 

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