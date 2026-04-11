BBB 26 terá festa temática de 'Três Graças' na noite deste sábado (11)

Ambos na reta final, os universos do Big Brother Brasil 26 e de Três Graças se fundirão neste sábado (11), na TV Globo. É que a festa desta noite, no reality show, será com o tema da novela e terá uma pequena participação de Xamã, que interpreta Bagdá na trama de Aguinaldo Silva.

Também estará presente a cantora Negra Li, que canta a trilha de abertura da obra. Ela e Xamã fazem parte da turnê "Três Graças", que fará shows abertos nos próximos 7 e 15 de maio, no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente.

A turnê tem direção artística de Luiz Henrique Rios, que também assina a direção artística da novela, e dará origem a um musical que será exibido logo após o último capítulo, previsto para ser exibido no dia 15 de maio.

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Como será a festa de 'Três Graças' no BBB 26?

No setlist da apresentação especial para os confinados do BBB 26, estarão sucessos como "Leão", de Xamã, e "Você Vai Estar na Minha", de Negra Li. Em conjunto, os dois performarão "Não é Sério" e "Clareou".

A decoração da festa será inspirada na abertura da novela, que referencia divindades da mitologia grega em um cenário simbólico do florescimento feminino.

Em um set interativo, os brothers e sisters ainda poderão se colocar no lugar das "três graças": Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral, que interpretam Gerluce, Lígia e Joelly na trama.