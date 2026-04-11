Ex-mulher de Zé Vaqueiro, Ingra Soares critica equipe do cantor após separação

Separados há cinco meses, Zé Vaqueiro e Ingra Soares continuam trocando farpas na internet. Dessa vez, a empresária e influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores criticou as atitudes da equipe do cantor.

Recentemente algumas páginas das redes sociais informaram que Ingra e Zé estariam reatando o relacionamento de mais de cinco anos. A equipe de assessoria de Zé Vaqueiro negou a informação.

"Isso eles desmentem. Mas, quando o Brasil me atacou com hate e tentou me humilhar com falsas acusações, eles não me defenderam. Não tiveram empatia. Pois bem… Deus é justo", disse Ingra em um comentário no Instagram.

As falsas acusações que a influenciadora se refere são os rumores de que ela teria sido infiel, o que teria motivado o fim do casamento.

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Os dois são pais de Daniel, de cinco anos e casaram em 2021, no Ceará. Ainda no primeiro ano de casamento, os dois chegaram a viver uma "crise" no relacionamento, mas seguiram juntos.

Poucos meses após anunciarem o fim da relação, em fevereiro deste ano, Zé Vaqueiro foi flagrado na companhia de uma mulher, apontada como novo affair dele.

Ingra, então, desabafou na internet, dando a entender que o cantor já vivia uma "vida de solteiro" há tempos. Essa foi a primeira trica de farpas que deu início a um período de pós-término conturbado entre os dois.

A empresária postou uma mensagem que dizia: "O tempo desmascara as aparências, revela a mentira e expõe o caráter".

"Deixou de ser coitado e mostrou quem realmente é. Eu espero conseguir tirar todo o peso de ter acabado com a minha família, como a internet disse que eu fiz. Me culparam e tentaram, de todas as formas, manchar a minha imagem como mulher e mãe. Aguentei calada todo esse tempo para poupar alguém que nunca teve respeito por nada. Mas o tempo mostra tudo", disse ela.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Lorena Cardoso.