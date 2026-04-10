Enquete BBB 26: parcial atualizada indica favorito para vencer o reality
Veja quem são os brothers e sisters preferidos do público.
Com apenas sete participantes na casa do reality, Jordana é a favorita para vencer o programa, conforme indica parcial atualizada de enquete do Diário do Nordeste. A grande final do Big Brother Brasil 26 será realizada no dia 21 de abril.
A sister conquistou 45,9% dos votos, seguida de Ana Paula, que possui 37,6% dos votos. A enquete aponta que as duas estão em uma disputa acirrada pelo favoritismo do BBB 26, com cerca de 500 votos de diferença entre elas.
Até as 17h35 desta sexta-feira (10), a ordem de preferência era:
- Jordana: 45,9%
- Ana Paula Renault: 37,6%
- Milena: 4,7%
- Leandro Boneco: 3,6%
- Gabriela: 3,6%
- Juliano Floss: 2,8%
- Marciele: 1,8%
Essa enquete não interfere no resultado oficial do programa.
