Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)
Prova definirá quem ficará imune em mais uma semana turbo do reality show.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
A Prova do Anjo do BBB 26 foi iniciada nesta sexta-feira (10) no BBB 26. Ao todo, seis confinados participam da disputa, que valerá a imunidade da semana. Dessa vez, quem ganhar o colar não poderá ser votado no paredão.
Além disso, outra novidade deve movimentar os brothers: a possibilidade de encontrar algum parente ou pessoa próxima. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, anunciou a mudança na noite de quinta-feira (9).
Veja a ordem da disputa desta sexta:
- Leandro Boneco;
- Ana Paula Renault;
- Gabriela;
- Milena;
- Marciele;
- Jordana;
Os brothers precisarão apertar um botão e seguir para um espaço reservado, enfiando o braço em uma grande estrutura para sentir um objeto escolhido pela família. Ao ouvir sobre a novidade da semana, os participantes se emocionaram.
Confira o tempo de cada participante:
- Leandro Boneco: 07:32
- Ana Paula: 07:08
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