Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)

A Prova do Anjo do BBB 26 foi iniciada nesta sexta-feira (10) no BBB 26. Ao todo, seis confinados participam da disputa, que valerá a imunidade da semana. Dessa vez, quem ganhar o colar não poderá ser votado no paredão.

Além disso, outra novidade deve movimentar os brothers: a possibilidade de encontrar algum parente ou pessoa próxima. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, anunciou a mudança na noite de quinta-feira (9).

Veja a ordem da disputa desta sexta:

Leandro Boneco;

Ana Paula Renault;

Gabriela;

Milena;

Marciele;

Jordana;

Os brothers precisarão apertar um botão e seguir para um espaço reservado, enfiando o braço em uma grande estrutura para sentir um objeto escolhido pela família. Ao ouvir sobre a novidade da semana, os participantes se emocionaram.

Confira o tempo de cada participante: