Letícia Cazarré relata emergência com a filha no hospital: 'Rezem por ela'

Letícia Cazarré passou por um susto com a filha Maria Guilhermina, nessa quinta-feira (4). No Instagram, a mulher de Juliano Cazarré revelou uma ida ao hospital com a caçula do casal para que ela pudesse realizar uma troca de emergência da cânula da traqueostomia.

"Em casa! Nossa, cada emoção dessa agora é um baque. Graças a Deus deu tudo certo", escreveu a bióloga na rede social.

Em 2023, a filha do ator Juliano Cazarré passou por quatro cirurgias e diferentes procedimentos de traqueostomia para facilitar o processo de respiração.

Ainda em postagens, ela pediu orações pela melhora da filha: "Ainda estamos tentando estabilizar a respiração. Rezem por ela, amigos".

Quadro de saúde

A pequena Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein. A má formação acomete principalmente a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito.

A condição rara, de 1 a cada 10 mil nascimentos, faz com que a válvula se localize de maneira baixa, não se fechando da forma correta, ocasionando congestão e, consequentemente, uma insuficiência cardíaca.