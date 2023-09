Kayky Brito segue sedado e com quadro clínico 'sem alterações'

O estado de saúde de Kayky Brito segue estável. O ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, desde o início da semana,

Kayky sofreu um atropelamento no último sábado (2), na Barra da Tijuca, e teve ser submetido a uma cirurgia de fixação de fraturas na bacia e no braço direito na segunda-feira (4). Desde então, o ator se recupera gradativamente, mas segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

"O paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas", informou, em nota, o Copa D'Or.

Assuntos relacionados

Motorista que atropelou Kayky encerra 'vakinha'

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou Kayky no sábado, informou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (8), que encerrou o a "vakinha" criada para ajudar a consertar o carro, danificado no acidente.

Diones conseguiu arrecadar mais de R$ 176 mil para consertar o veículo e arcar com o prejuízo que teve ao longo desta semana, quando ficou impossibilitado de trabalhar.

Entenda o acidente

O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (2), na Barra Tijuca, Rio de Janeiro, enquanto Kayky atravessava uma avenida. Dione, que trabalha como motorista de aplicativo, estava com uma passageira e a filha dela no veículo no momento do atropelamento. Ele prestou socorro à vítima e depôs à Polícia.

Além disso, o motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a um exame de alcoolemia que, conforme a Polícia, deu resultado negativo.

Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver o momento do acidente, onde Kayky sai de trás de outro veículo e tenta atravessar a pista rapidamente, mesmo com o carro de Diones se aproximando.

O motorista disse que torce pela recuperação do ator: "Não têm sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito, por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva", afirmou Diones.