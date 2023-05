Katy Perry dedica música ao rei e empolga multidão com 'Roar' em conserto de coroação de Charles III

A cantora estadunidense Katy Perry animou a realeza britânica e uma multidão de fãs durante o Conserto de Coroação - parte da celebração pela coroação do Rei Charles III -, neste domingo (7). Além dela, outros nomes da música como Lionel Richie e Andrea Bocelli também participaram do evento.

Katy Perry cantou dois singles. O primeiro foi "Roar", na qual ela pediu para o público: "quero ver vocês rugindo". A segunda foi "Firework", que a cantora dedicou para o Rei Charles III. Ela ainda disse que pretende trabalhar ao lado do monarca em causas de ativismo.

Antes da artista se apresentar, Lionel Richie iniciou o consero com dois sucessos: "Easy Like Sunday Morning" e "All Night Long". A família real levantou para dançar com os singles e mesmo o Rei Charles III ensaiou alguns passos.

Os dois cantores estadunidenses foram as grandes estrelas do Conserto de Coroação, que ficou marcado pela recusa de artistas britânicos.

Segundo o jornal britânico The Sun, Adele e Ed Sheeran foram convidados e disseram não, mas sem oferecer maiores explicações. Um dos melhores amigos da princesa Diana, Elton John recusou por "conflitos na agenda".

Além das apresentações musicais, foram apresentados vídeos curtos com atores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman e Joan Collins relembraram dados biográficos do rei, como seu amor pelas artes e pelos animais e sua formação como piloto.

"Pode ser meu copiloto quando quiser", disse o ator Tom Cruise, em uma gravação feita no avião de seu personagem no filme "Top Gun". No total, mais de 20 mil espectadores participaram da comemoração deste domingo.