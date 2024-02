Karoline Lima vai ao Maracanã e usa blusa com apelido de Léo Pereira

A influenciadora digital Karoline Lima foi ao Maracanã, nesse domingo (4), e usou uma camisa do Flamengo escrito "Karolino", apelido que o jogador Léo Pereira recebeu da torcida rubro-negra desde que o affair com a cearense se tornou público.

Nos comentários da foto, Karoline foi bastante elogiada, inclusive pelo próprio atleta, que escreveu: “Maravilhosa”. “Tá fazendo mais pelo Flamengo do que o próprio Tite! Continue”, disse uma fã. “Tá explicado o motivo do cara ter jogado muito hoje”, escreveu outra pessoa.

A influenciadora também aproveitou a presença no estádio para “transmitir” o jogo do Flamengo contra o Vasco em suas redes sociais.

Apesar de darem bastante pistas nas redes sociais, Karoline e Léo ainda não falaram publicamente sobre o romance. A cearense é ex do também jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 1 ano.