Taylor Swift anuncia novo álbum durante o Grammy 2024

A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento de seu 11º álbum de estúdio, intitulado “The Tortured Poets Department”. O anúncio foi feito na noite de domingo (4), durante o Grammy 2024, ao receber o prêmio de melhor álbum pop vocal, por "Midnights".

“Eu quero agradecer aos meus fãs dizendo um segredo que eu estou guardando pelos últimos dois anos, que é meu mais novo álbum. Será lançado no dia 19 de abril”, disse ela. O disco terá 16 faixas e uma música bônus, chamada “The Manuscript”.

Taylor também repercutiu a novidade em suas redes sociais. “Vale tudo no amor e na poesia”, escreveu ela sobre o novo álbum.

Grammy 2024

A 66ª edição do Grammy Awards, que consagra os melhores cantores, composições e gravações, foi realizada no Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao vencer novamente o Melhor Álbum do Ano, Taylor Swift se consagrou como a única artista a ter vencido quatro vezes a principal categoria do prêmio.

Billie Eilish, Billy Joel, Dua Lipa, Joni Mitchell, Olivia Rodrigo e SZA, Olivia Rodrigo estão entre os artistas que subiram ao palco durante a premiação, marcada por ter o maior número de artistas mulheres indicadas nas principais categorias. Apenas "Butterfly", de Jon Batiste, concorre na categoria "Música do Ano".