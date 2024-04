Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de abril

O domingo amanhece com a Lua cheia no signo de Capricórnio. Remova as pedras do seu caminho e foque no que você quer realizar e construir. Seja prático. Reflita sobre o que te move e o que te limita. Chegou a hora de atravessar. Não importa se a Terra é densa demais, compacta ou espessa. Vai ser difícil enxergar o caminho ou se mover. Mas nesse momento o que está valendo é o seu movimento e a sua insistência. Vá adiante! No final do dia, a Lua em Capricórnio vai fazer um aspecto harmonioso com o Sol em Touro. Dois signos de Terra. E é na Terra que vivemos e dela extraímos nossa sobrevivência. Mantenha seus pés firmes e enraizados à realidade. Se conecte com essa energia de Terra no Céu e leve esse ingrediente para sua vida. Torne as coisas viáveis, transforme suas necessidades e desejos em realidade. A semana inicia sob uma energia de realização. Onde você quer investir? Onde você quer chegar? O que você quer ver crescer na sua vida?

Signo de Aquário hoje

O domingo pede união e a harmonia, aquariano(a). Interaja mais, se conecte com outro. Cultive a comunicação e compartilhe seus sentimentos para manter a harmonia em seus relacionamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.