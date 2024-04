Previsão do signo de Áries para hoje, 28 de abril

O domingo amanhece com a Lua cheia no signo de Capricórnio. Remova as pedras do seu caminho e foque no que você quer realizar e construir. Seja prático. Reflita sobre o que te move e o que te limita. Chegou a hora de atravessar. Não importa se a Terra é densa demais, compacta ou espessa. Vai ser difícil enxergar o caminho ou se mover. Mas nesse momento o que está valendo é o seu movimento e a sua insistência. Vá adiante! No final do dia, a Lua em Capricórnio vai fazer um aspecto harmonioso com o Sol em Touro. Dois signos de Terra. E é na Terra que vivemos e dela extraímos nossa sobrevivência. Mantenha seus pés firmes e enraizados à realidade. Se conecte com essa energia de Terra no Céu e leve esse ingrediente para sua vida. Torne as coisas viáveis, transforme suas necessidades e desejos em realidade. A semana inicia sob uma energia de realização. Onde você quer investir? Onde você quer chegar? O que você quer ver crescer na sua vida?

Signo de Áries hoje

Evite gastos excessivo, ariano(a). Se você se sente confortável financeiramente, invista numa causa ou projetos que são importantes para você, mas faça com equilíbrio. Mas caso você se encontre numa situação financeira desafiadora, peça ajuda ou apoio e se esforce para equilibrar suas finanças e evitar dívidas excessivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.