Karen Bachini critica falta de inclusão na nova linha de maquiagem de Mari Saad

A Mascavo, marca de maquiagem recém-lançada de Mari Saad, tem sido alvo de uma série de críticas nos últimos dias, incluindo acusações de racismo. A influenciadora Karen Bachini publicou um vídeo no último sábado (2) falando sobre a falta de variedade de tons da nova linha.

Intitulada "Carta Aberta para Mari Saad e Mascavo", a gravação conta com 21 minutos e mais de 399 mil visualizações. Karen elogiou a identidade visual, embalagens e fórmulas dos produtos, mas pontuou que pessoas de pele retinta foram excluídas pela marca.

"Num país – e você [Mari Saad] falou muito sobre a brasilidade na sua marca – que mais de 56% da população é negra e uma grande parte é retinta; essas pessoas não foram inclusas na sua marca. […] Eu acredito que você tenha sim experiência com o mercado. E eu não acredito que você não tenha parado pra pensar que a maior parte do Brasil é negra. Eu acho que talvez você tenha escolhido não atender essas pessoas no seu primeiro lançamento", declarou.

"Fico em dúvida se você vai trazer mais tons porque era o planejado, ou se você vai trazer mais tons porque muitas pessoas criticaram, ou se você tinha planejado lançar só aqueles tons que atende você e suas amigas, que tem padrão de pele clara", acrescentou.

PRONUNCIAMENTO DE MARI SAAD

Após receber uma série de críticas nas redes sociais, Mari Saad afirmou estar arrependida das escolhas que fez. “Parte de mim achava que estava fazendo as coisas certas na loucura de tantas decisões que é preciso [tomar] para lançar uma empresa. Como tudo na vida, tudo tem suas causas e seus efeitos, eu acho que essa situação não é diferente", disse.

“Eu estou disposta a aprender como ser humano. Um ser humano consciente para construir esse novo capítulo onde a diversidade seja a base do meu trabalho para que esse erro não aconteça mais […] Sem dúvida nenhuma essa situação ela já está me transformando”, afirmou.

ENTENDA A POLÊMICA

A polêmica envolvendo a nova marca de maquiagem da influenciadora Mari Saad, a Mascavo, começou a ganhar destaque nas redes sociais após o lançamento de seus primeiros produtos, no dia 28 de outubro.

A marca foi criada após Mari Saad encerrar sua parceria com a Océane, uma marca de cosméticos com a qual ela teve uma colaboração bem-sucedida no passado. A expectativa era grande em torno do lançamento, já que a influenciadora conquistou milhões de seguidores com dicas de maquiagem e beleza.

No entanto, o lançamento dos produtos não foi bem recebido. As principais críticas apontavam a falta de diversidade nas opções de tonalidade dos produtos, especificamente os contornos em stick e os bronzer em pó. As cores disponíveis eram claras demais para peles negras e retintas.

O público também afirmou que os preços dos produtos estavam elevados. O blush em bastão, por exemplo, custa R$ 92, o bronzer R$ 98, e o kit de pincéis com duas espojas R$ 498.