Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra após audiência de custódia

A Justiça de Pernambuco decidiu em audiência de custódia, nesta quarta-feira (11), que a influenciadora Deolane Bezerra — alvo de operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais — vai seguir presa preventivamente. As informações são do G1.

Deolane passou por audiência de custódia na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), onde ela está, no agreste pernambucano. A audiência foi no formato virtual.

"Deolane Bezerra Santos teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual a partir da Colônia Penal Feminina de Buíque. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente", disse o Tribunal de Justiça.

Prisão domiciliar revogada

Deolane chegou a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife para cumprir prisão domiciliar, mas a Justiça revogou a decisão na terça-feira (10).

A influenciadora descumpriu medidas cautelares ao falar com a imprensa na saída da cadeia e, em seguida, postou foto no Instagram em que aparece com uma fita na boca com a inscrição de um "X".

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também foi presa na quarta-feira (4), na mesma operação, a Integration

No início da tarde de terça, Deolane foi ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar os termos da prisão domiciliar. No entanto, foi informada de que a prisão domiciliar havia sido revogada. Então ela fez um exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e seguiu para Colônia Penal Feminina de Buíque.

Na chegada à Colônia, havia bastante gente na frente do prédio, mas a movimentação nesta manhã foi mais tranquila ao redor da unidade.