Juliano Cazarré comemora alta hospitalar da filha caçula

O ator Juliano Cazarré contou no Instagram, nesta quarta-feira (29), que Maria Guilhermina, filha caçula dele, recebeu alta do hospital. A bebê de 9 meses, fruto do casamento dele com Letícia Cazarré, havia sido internada este mês para retirar a sonda de gastrostomia que usava para se alimentar.

“Quem tá muito feliz porque vai para casa daqui a pouco? Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família. Leticia, obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante. Te amo”, escreveu ele, se declarando para a esposa.

Nos comentários, ele recebeu apoio de famosos. “Graças a Deus. Que sorrisão lindo”, escreveu Paloma Bernardi. “Amém”, celebrou Juliana Silveira.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, logo que nasceu. Desde então ela já passou por cirurgias e internações para tratar a condição.