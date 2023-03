Cantora Aurora é criticada após defender baterista acusado de gesto nazista no Lollapalooza

A cantora norueguesa Aurora foi criticada nas redes sociais após defender o baterista, Sigmund Vestrheim, que toca com ela, acusado de reproduzir um gesto nazista durante show no Lollapalooza, no último domingo (26). Na internet, usuários argumentaram que o pronunciamento da artista foi raso e que o ato não pode ser justificado.

Após a repercussão da imagem, Aurora se pronunciou. Nos stories, escreveu: “Deixe-me dizer isso alto e claro: Não, Sigmund definitivamente não é um apoiador dessas opiniões malignas de extrema-direita. Seus valores são, antes, o oposto”. A cantora aproveitou parar afirmar que o baterista é “uma das pessoas mais gentis e legais” que já conheceu, e que está “profundamente triste” com as especulações sobre o músico.

Entre os admiradores da artista, o pronunciamento foi criticado e interpretado como superficial.

Alguns usuários ainda reforçaram que a manifestação do baterista não pode ser justificada.

ENTENDA O CASO

As acusações contra o músico surgiram após alguns perfis notarem que Sigmund fez um sinal com a mão comumente usado por grupos neonazistas durante a apresentação no festival. A manifestação é classificada como uma “expressão de supremacia branca” pela Liga Antidifamação, organização estadunidense que monitora crimes de ódio.

Reforçando as acusações, usuários encontraram publicações, no Instagram do músico, que continham outros símbolos utilizados por grupos extremistas, como uma suástica e o número “777”.

Com a repercussão do caso, as postagens foram apagadas.