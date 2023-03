Drake curtiu festa em Miami horas antes de cancelar show no Brasil

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor Drake em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, horas antes de cancelar o show que faria domingo (26) no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. O artista tem sido muito criticado nas redes sociais devido ao cancelamento.

Veja:

“Incrível como ele não é nada profissional”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Eu tenho a sensação que ele tem nojo dos brasileiros. Ele não deixou o show ser transmitido no Rock in Rio, teve show de estrelismo, levou o próprio chef e suas comidas para não comer a comida brasileira… Muito fresco esse cara, devia aprender mais com a banda Coldplay. Eles, sim, dão um show de humildade”, publicou outra.

Conforme a organização do evento, Drake cancelou o show no Brasil por estar sem membros de sua equipe de som e produção, “essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo”.

Skrillex, que já estava no Brasil para fazer algumas gravações, foi o escalado de última hora para fazer o show principal da última noite do festival.