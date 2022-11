Jovens que acusaram Yasmin Brunet de tráfico humano serão deportadas dos EUA

As brasileiras Kat Torres, Letícia Maria Alvarenga e Desirré Freitas serão deportadas dos Estados Unidos. Elas foram presas no condado de Cumberland, no estado da Carolina do Norte.

Katiuscia Torres Soares e as jovens que estariam "desaparecidas" serão deportadas para o Brasil, conforme informado pelo jornal Metrópoles. A defesa de Yasmin Brunet, acusada por Letícia e Desirré de mantê-las em cárcere privado, teria confirmado as informações.

Brunet decidiu processar as garotas pelas falsas informações. As fotos das três presas na cadeia foram divulgadas na última quinta-feira (3) pela modelo.

Os documentos das prisões constam a expressão "released on bail", que significa "liberado mediante o pagamento de fiança".

Não há informações sobre o motivo da prisão e os valores da fiança.

Suposto desaparecimento

Desde o início de outubro, circula nas redes sociais a história de que Letícia e Desirré estariam sendo mantidas presas nos EUA por Kat Torres, que se apresenta como "Kat A Luz". A influenciadora e "guru" nega as acusações, e as duas garotas também já saíram em defesa dela.

O suposto desaparecimento das brasileiras mobilizou diversos internautas. Familiares e amigos de Letícia afirmaram que ela deixou o País para trabalhar como au pair, ou babá, na casa de Kat Torres. Um perfil dela foi encontrado em um site de prostituição.

Em 16 de outubro, Letícia fez uma live no Instagram e desmentiu que estava presa por Kat. Yasmin Brunet entrou na transmissão e comentou pedindo que a menina mostrasse o cômodo onde estava.

Após o comentário, Letícia suspendeu a live e passou a acusar Brunet, afirmando que Desirré estaria presa no "cativeiro" da modelo e que voltaria lá para tentar salvá-la. Ela afirmou que Brunet tinha um esquema de tráfico de mulheres, com envolvimento de Luiz Bacci e do próprio pai.

Logo após ser acusada, a modelo negou envolvimento no caso e afirmou que os seus advogados já teriam sido acionados. Em seguida, Letícia recuou e desmentiu a própria acusação.

"A gente não teve escolha e foi obrigado a começar a fazer deboche e piada com o caso. E já que a Yasmin estava incriminando a Kat e o Luiz [Bacci, da Record TV] também, começamos a incriminar eles pra eles verem como é ser inocente de algo e ver a sua vida virar esse curso que está”, comentou a jovem no dia 18 de outubro.